شكرا لقرائتكم خبر عن ألف سلامة.. السيد الشريف وكيل البرلمان يغيب عن الجلسات لكسر فى القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب إلى كسر في قدمه منعه من حضور جلسات المجلس اليوم وغدًا حيث نصحه الأطباء بالراحة وعدم التحميل على قدمه لمدة عشرة أيام.

وقال السيد الشريف في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه كان لديه بعض أقاربه على الفطار وبعد توديعهم وعند عودته تعثر في حفرة بحديقة المنزل حيث انزلقت قدمه وذهب للمستشفى وتم وضع قدمه في جبس وطلب منه الأطباء الالتزام بالراحة وعدم التحميل على قدمه وهو ما منعه من حضور الجلسات اليوم وغدًا، مرددًا: "الحمد الله وإن شاء الله أحضر الجلسات المقبلة".