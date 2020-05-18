شكرا لقرائتكم خبر عن ألف سلامة.. السيد الشريف وكيل البرلمان يغيب عن الجلسات لكسر فى القدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب إلى كسر في قدمه منعه من حضور جلسات المجلس اليوم وغدًا حيث نصحه الأطباء بالراحة وعدم التحميل على قدمه لمدة عشرة أيام.
وقال السيد الشريف في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه كان لديه بعض أقاربه على الفطار وبعد توديعهم وعند عودته تعثر في حفرة بحديقة المنزل حيث انزلقت قدمه وذهب للمستشفى وتم وضع قدمه في جبس وطلب منه الأطباء الالتزام بالراحة وعدم التحميل على قدمه وهو ما منعه من حضور الجلسات اليوم وغدًا، مرددًا: "الحمد الله وإن شاء الله أحضر الجلسات المقبلة".
كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للمجلس التى انعقدت اليوم الأحد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المقدم من الحكومة، والموافقة عليه فى مجموعه، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
ودعا "عبد العال"، أعضاء مجلس النواب للالتزام بالحضور فى جلسة الغد، لأخذ الرأى النهائى على عدد من مشروعات القوانين نداء بالاسم حرصًا على تطبيق التباعد الاجتماعى فى ظل مواجهة فيروس كورونا.
وقال رئيس البرلمان: "غدًا جلسة مهمة فيها موافقات نهائيا على عدد من المشروعات بقوانين تحتاج لأغلبية الثلثين، وطبقًا للآلية التى تم إتباعها حرصا على التباعد خلال الجلسة، فيتم أخذ الموافقة النهائية عليها نداء بالاسم، بحضور نواب المحافظات الأكثر بعدا عن العاصمة ثم المحافظات المجاورة والقريبة من العاصمة، ثم الجيزة والقاهرة".
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