شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حمدى سليمان: لبيت دعوة إفطار محمد سليم على أنها فى بيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب حمدى سعد سليمان، أن النائب محمد سليم وجه لهم عزومة على الافطار اليوم مضيفا أنه ذهب إلى الافطار على اعتبار أنه فى بيته، ولفت إلى أن الإفطار كان مقصور على عدد من النواب بالإضافة إلى بعض أقاربه فى ممر أمام بيته ولم يزد عدد من جلسوا على مائدة الإفطار أكثر من عشرة أشخاص، قائلا:" لم تكن مائدة رحمن".

وأضاف النائب حمدى سعد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، كنا جايين من قنا أمس والنائب محمد العمارى وقال أن النائب محمد سليم عازمنا على فطار بكرة ورايحيين فى بيته، وتابع قائلا:"على هذا الأساس ذهبنا على اعتبار أن النائب محمد سليم زميل لنا من الصعيد وعايز يعمل معنا الواجب ويعزمنا على فطار خاصة وأن هذه الأيام لا يوجد مطاعم، وخرجنا من المجلس الساعة السادسة وثلث بعد انتهاء الجلسة".

وتابع قائلا :"أنا لا أحب العزومات فى رمضان ولكنى ذهبت لهذه العزومة تقديرا لزميلنا النائب وتجاوبا مع رغبته فى أن يقوم معنا بالواجب".

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