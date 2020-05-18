النائب حمدى سليمان: لبيت دعوة إفطار محمد سليم على أنها فى بيته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب حمدى سعد سليمان، أن النائب محمد سليم وجه لهم عزومة على الافطار اليوم مضيفا أنه ذهب إلى الافطار على اعتبار أنه فى بيته، ولفت إلى أن الإفطار كان مقصور على عدد من النواب بالإضافة إلى بعض أقاربه فى ممر أمام بيته ولم يزد عدد من جلسوا على مائدة الإفطار أكثر من عشرة أشخاص، قائلا:" لم تكن مائدة رحمن".
وأضاف النائب حمدى سعد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، كنا جايين من قنا أمس والنائب محمد العمارى وقال أن النائب محمد سليم عازمنا على فطار بكرة ورايحيين فى بيته، وتابع قائلا:"على هذا الأساس ذهبنا على اعتبار أن النائب محمد سليم زميل لنا من الصعيد وعايز يعمل معنا الواجب ويعزمنا على فطار خاصة وأن هذه الأيام لا يوجد مطاعم، وخرجنا من المجلس الساعة السادسة وثلث بعد انتهاء الجلسة".
وتابع قائلا :"أنا لا أحب العزومات فى رمضان ولكنى ذهبت لهذه العزومة تقديرا لزميلنا النائب وتجاوبا مع رغبته فى أن يقوم معنا بالواجب".
يذكر أنه فى مخالفة لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة، بمنع التجمعات، وقرارات وزارة الأوقاف بمنع إقامة موائد إفطار جماعية أقام النائب محمد سليم، عضو البرلمان عن دائرة كوم أمبو بأسوان، اليوم الأحد، مائدة إفطار لعدد من زملائه فى مجلس النواب ومواطنين زاد عددهم عن 100 فرد.
ونظم النائب حفل الإفطار أمام بناية تخصه فى ممر ميامى، بشارع طلعت حرب، وسط القاهرة بالمخالفة للإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ودون اتخاذ منظمى الإفطار والمشاركين فيه أى إجراءات احترازية فى تحدى واضح للدولة وجهودها لاحتواء انتشار الفيروس، ما فسره البعض باستغلاله حصانته البرلمانية كنائب بمجلس النواب.
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