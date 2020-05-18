شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بمنح إجازة استثنائية لأحد الزوجين العاملين بالأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن منح إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لأحد الزوجين العاملين ضمن الأطقم الطبية المجابهة للوباء ولديهم أطفال دون 12 عامًا.

وقالت في مقترحها، إنه شهدت الفترة الماضية قفزة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بين الأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات، بشكل يدعو للقلق على كفاية أعداد الأطقم الطبية من ناحية، ومن ناحية أخرى يسبب ذلك العديد من الأزمات للأسر خاصة التي يكون فيها الزوج والزوجة من الأطقم الطبية.

Advertisements

وأشارت إلى أن إجمالى الإصابات بين الأطباء كسر حاجز الـ230 إصابة، و11 وفيات، وهناك المئات من الإصابات بين الأطقم الطبية بشكل عام والعاملين بالمستشفيات، بما يسترعى بجانب اتخاذ إجراءات لحماية الأطقم الطبية وتوفير الرعاية المطلوبة للمصابين منهم، أن يتم استحداث إجراءات لحماية الأسر التي يكون فيها الزوج والزوجة من الأطقم الطبية.

ونوهت بهذه الإجراءات المقترحة، أنه إذا كان هناك زوجان يعملان ضمن الأطقم الطبية المنوط به مواجهة الفيروس والكشف على مرضاه ومصابيه، ولديهم أطفال أقل من 12 سنة، أن يتم منح أحدهم إجازة استثنائية لرعاية الأطفال، بحيث تكون مدفوعة الأجر.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يحمي مئات الأسر من ناحية، وأيضًا يعمل على طمأنة قلوب الأطقم الطبية على أطفالهم، مضيفة: "لا بد من بحث إجراءات سريعة لتطبيقه بمنح الإجازة الاستثنائية لأحدهما، وأن تكون مدفوعة الأجر تقديرًا لمجهود الأطقم الطبية في هذه الفترة وتأكيد اعتراف الدولة بفضلهم والوقوف بجانبهم".