برلمانى عن إقامة مائدة إفطار للنواب: "الحق ميزعلش أخطأنا ويسأل من دعانا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب شرعى صالح، عضو مجلس النواب، عن محافظة أسوان، أنه شارك اليوم فى مائدة إفطار مع عدد من النواب من الصعيد، وذلك بعد أن قام بضيافتهم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، عن كوم أمبو بمحافظة أسوان، قائلا "الحق ميزعلش، إحنا أخطأنا، لكن يسأل فى ذلك من عزمنا، وليس الضيوف".
وأضاف النائب شرعى صالح، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مائدة الإفطار التى شارك بها عدد من النواب، منهم الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والنائب حمدى سعد، وغيرهم، وذلك لأنهم تأخروا فى الجلسات اليوم، فدعاهم النائب محمد سليم، للإفطار بمنطقة وسط البلد.
وأوضح النائب شرعى صالح أن المائدة لم تضم تجمعات، لكنها ضمت بعض النواب، وذلك بعد أن قام بضيافتهم النائب محمد سليم، مشيرا إلى أنهم مؤمنين تماما بفكرة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لكن الظروف وقت الإفطار، جعلتهم يفطرون جماعة مع بعضهم لدى النائب.
يذكر أنه فى مخالفة لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة، بمنع التجمعات، وقرارات وزارة الأوقاف بمنع إقامة موائد إفطار جماعية أقام النائب محمد سليم، عضو البرلمان عن دائرة كوم أمبو بأسوان، اليوم الأحد، مائدة إفطار لعدد من زملائه فى مجلس النواب ومواطنين زاد عددهم عن 100 فرد.
ونظم النائب حفل الإفطار أمام بناية تخصه فى ممر ميامى، بشارع طلعت حرب، وسط القاهرة بالمخالفة للإجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ودون اتخاذ منظمى الإفطار والمشاركين فيه أى إجراءات احترازية فى تحدٍ واضح للدولة وجهودها لاحتواء انتشار الفيروس، ما فسره البعض باستغلاله حصانته البرلمانية كنائب بمجلس النواب.
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