شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى عن إقامة مائدة إفطار للنواب: "الحق ميزعلش أخطأنا ويسأل من دعانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب شرعى صالح، عضو مجلس النواب، عن محافظة أسوان، أنه شارك اليوم فى مائدة إفطار مع عدد من النواب من الصعيد، وذلك بعد أن قام بضيافتهم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، عن كوم أمبو بمحافظة أسوان، قائلا "الحق ميزعلش، إحنا أخطأنا، لكن يسأل فى ذلك من عزمنا، وليس الضيوف".

وأضاف النائب شرعى صالح، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مائدة الإفطار التى شارك بها عدد من النواب، منهم الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والنائب حمدى سعد، وغيرهم، وذلك لأنهم تأخروا فى الجلسات اليوم، فدعاهم النائب محمد سليم، للإفطار بمنطقة وسط البلد.

وأوضح النائب شرعى صالح أن المائدة لم تضم تجمعات، لكنها ضمت بعض النواب، وذلك بعد أن قام بضيافتهم النائب محمد سليم، مشيرا إلى أنهم مؤمنين تماما بفكرة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لكن الظروف وقت الإفطار، جعلتهم يفطرون جماعة مع بعضهم لدى النائب.

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