شكرا لقرائتكم خبر عن رغم كورونا.. قمع أردوغان يدفع الأتراك لتنظيم احتجاجات حاشدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت تركيا اليوم عددًا من الاحتجاجات بمختلف المدن اعتراضًا على عزل روؤساء بلديات العدالة والتنمية وتعيين وزارة الداخلية لأوصياء من حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان بدلًا منهم.

وقالت إبرو جوناي، احدى القيادات المعارضة بتركيا إن تعيين أوصياء يمثل انقلابًا على الديمقراطية التركية مؤكدة أن من قام بالانقلاب هم رجال السلطة الفاشية المسماة بـحزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية، وحسب ما نقلته منصات تركية معارضة، فقد شهدت عديد من المدن التركية مثل دياربكر وباطمان وسيرت ومرسين وشيرناق احتجاجات شعبية غاضبة ضد عزل روؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلًا منهم.

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وشارك في تلك الاحتاجات عدد كبير من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي. ورفع المشاركون لافتة كتب عليها «الأوصياء هم اغتصاب للإرادة، ولن نقبل هذا أيضًا».

وقالت جوناي الشعب الكردي يعرف جيدًا من الذي قام بإنقلاب ومن الذي يعد خطط الإنقلاب. إن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية هم من قاموا بهذا الانقلاب. إن كلاهما يمثل مفهوم السلطة الفاشية في تركيا.