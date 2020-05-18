شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات تؤجل استدعاء مراسلي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الهيئة العامة للاستعلامات، تأجيل استدعاء كل من مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" ديكلان والش، ومدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" ا سودارسان راغافان، لمناقشة تغطيتهما للشئون المصرية، لظروف صحية طارئة خاصةً بأحد الزملاء بالاستعلامات المختصين بموضوع اللقاء، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان الموعد فور تحديده.

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات، أكدت من قبل أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع لها قد أرسل طلبي استدعاء للقاء مع رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، لكل من مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" ديكلان والش، ومدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" ا سودارسان راغافان، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 17 مايو.

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وأضافت الهيئة في بيان لها أن الهدف من الاستدعاء هو مناقشة مديري المكتبين حول مدى التزامهما في بعض الموضوعات التي قاما بنشرها مؤخرا عن مصر، بالمعايير المهنية الدولية المتعارف عليها في التغطية الصحفية، وكذلك تلك التي تنظم النشر في الصحيفة التي يمثلها كل منهما.