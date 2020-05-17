بطمة تعلن حملها

أعلنت الفنانة دنيا بطمة أنها حامل بطفلها الثاني، لتؤكد خبر حملها الذي تسرب قبل حوالي شهرين على لسان إحدى قريباتها.

وأكدت باطمة في حوار صحفي، أجرته مع صحفي خليجي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، ليلة السبت، أنها حامل، لكنها لا تعرف جنس الجنين بعد.

و قالت بطمة أنها ستتمكن من معرفة جنس الجنين بعد أسبوعين مشيرة إلى أنها من الممكن أن تجري بث مباشرا جديدا لاخبار جمهورها بالنتائج بعد الفحص.

وكانت عمة بطمة قد سربت خبر حملها أثناء تواجدها في المحكمة قبل حوالي شهرين، وذلك على هانش، قضية “حمزة مون بيبي” المهمة فيها فيها دنيا إلى جانب شقيقتها ابتسام،.

وعلى مستوى قضيتها، قررت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش تأجيلها في أولى الجلسات، إلى غاية 11 يونيو المقبل.