طنجة.. إصابة ممرضة بـ”كوفيد19″ يرفع عدد الأطر الصحية المصابة إلى 6 حالات

تأكدت، اليوم الأحد، بطنجة، إصابة ممرضة متعددة التخصصات تعمل في المركب الجراحي بمستشفى محمد الخامس، بعدما جاءت نتائج التحاليل المخبرية التي أخضعت لها إيجابية، ما يرفع عدد المصابين في الأطر الصحية العاملين بالقطاع العام إلى 6 حالات في المدينة.

وكشف مصدر طبي لـ”اليوم24″ أن الممرضة “و.أ” شابة في عقدها الثاني، كانت قد كلفت أخيرا، بمهمة العناية بمرضى “كوفيد-19” بوحدة الإنعاش بمستشفى محمد السادس.

ورجح المصدر ذاته، أن تكون الممرضة قد نقل إليها الفيروس عن طريق مخالطتها لأحد المصابين بالجائحة.

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وقال موقع “طنجاوي” المحلي، إن الممرضة المصابة تتواجد في الوحدة الفندقية “موكادور” المخصصة لاستقبال مرضى كورونا، بعد التأكد من إصابتها بالوباء.