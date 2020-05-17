تأكدت، اليوم الأحد، بطنجة، إصابة ممرضة متعددة التخصصات تعمل في المركب الجراحي بمستشفى محمد الخامس، بعدما جاءت نتائج التحاليل المخبرية التي أخضعت لها إيجابية، ما يرفع عدد المصابين في الأطر الصحية العاملين بالقطاع العام إلى 6 حالات في المدينة.
وكشف مصدر طبي لـ”اليوم24″ أن الممرضة “و.أ” شابة في عقدها الثاني، كانت قد كلفت أخيرا، بمهمة العناية بمرضى “كوفيد-19” بوحدة الإنعاش بمستشفى محمد السادس.
ورجح المصدر ذاته، أن تكون الممرضة قد نقل إليها الفيروس عن طريق مخالطتها لأحد المصابين بالجائحة.
وقال موقع “طنجاوي” المحلي، إن الممرضة المصابة تتواجد في الوحدة الفندقية “موكادور” المخصصة لاستقبال مرضى كورونا، بعد التأكد من إصابتها بالوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة.. إصابة ممرضة بـ”كوفيد19″ يرفع عدد الأطر الصحية المصابة إلى 6 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.