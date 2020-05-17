الحكومة الهندية تعد لإجلاء مواطنيها العالقين في المغرب

بعد شهرين من اندلاع أزمة فيروس كورونا في البلاد، وإغلاق الحدود، لا تزال دول العالم تسابق الزمن لإعادة مواطنيها العالقين في المغرب.

وفي السياق ذاته، أعلنت السفارة الهندية في الرباط، الأسبوع الجاري، أن وزارة الخارجية الهندية تبحث إجراءات إجلاء مواطنيها العالقين في المغرب.

ودعت السفارة الهندية كافة مواطنيها العالقين في المغرب، إلى تعبئة البيانات الخاصة بهم، لإخبارهم فور التمكن من تأمين رحلة جوية لإعادتهم إلى البلاد.

يذكر أن الرحلات الاستثنائية، التي فتحها المغرب أمام دول العالم، سمحت بإجلاء أزيد من 85 ألف شخص أجنبي كان عالقا في المغرب.

وتشترط الخارجية المغربية على الدول، الراغبة في إجلاء مواطنيها، أن يقدم الطلب من طرف السفارة، وليس من طرف شركات الطيران، كما تشترط لوائح بأسماء الراغبين في الاستفادة.