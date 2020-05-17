البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقاته مع ارتيريا

الأحد 17 مايو 2020

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، الأحد، إن بلاده حريصه على تعزيز العلاقات مع دولة إريتريا.



وتسلم البرهان رسالة خطية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، لدى تسلمه الرسالة من وفد إريتري رفيع المستوى، حرص بلاده على ترقية علاقاته مع إريتريا بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين في البلدين الشقيقين.

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وضم الوفد الإريتري الذي يزور السودان حاليا، وزير الشؤون الخارجية عثمان صالح، ويماني قبرآب مستشار الرئيس الإريتري.

وشهدت العلاقات السودانية الإريترية تطورا ملحوظا بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أن عانت تدهورا وقطيعة استمرت طويلا أثناء حكم تنظيم الإخوان.

وفي 14 يونيو/حزيران 2019 ، زار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إريتريا وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وأفضت محادثات الجانبين إلى الاتفاق على إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ فبراير/شباط 2018، وتسهيل حركة مواطني الدولتين