شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 22إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020 أعلن مدير الصحة العمومية في موريتانيا الدكتور سيد ولد الزحاف مساء اليوم الأحد عن تسجيل 22 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ما يرفع عدد الاصابات الإجمالي في البلاد إلى 62.

وقال في مؤتمر صحفي إن الخطر أصبح مضاعفا داعيا السكان إلى اليقظة والتقيد بشروط الوقاية. Advertisements كان ولد الزحاف قد أعلن أمس أربع حالات وفاة بالفيروس. وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت بعثة منظمة الأمم المتحدة في موريتانيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين موظفيها.

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