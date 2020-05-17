شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة مبادلة تبحث مستجدات أسواق المال العالمية والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020 ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، عبر تقنية الاتصال المرئي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع البيانات المالية لعام 2019، وأداء الشركة المالي والتشغيلي، وسير العمل المتعلق بمشاريع الشركة داخل وخارج الإمارات. Advertisements كما اطلعت اللجنة على آخر المستجدات في أسواق المال العالمية واعتمدت عددا من القرارات الاستثمارية والاستراتيجية. حضر الاجتماع سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومحمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعبدالحميد محمد سعيد محافظ المصرف المركزي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار.

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