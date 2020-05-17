شكرا لقرائتكم خبر عن الرابعة عالميا.. ارتفاع إصابات «كورونا» في البرازيل إلى 233 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البرازيل حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا لتتجاوز إسبانيا كرابع أعلى دولة في العالم من حيث عدد الإصابات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس، نقلا عن بيانات الحكومة أن البلاد أضافت 14 ألفا و919 حالة إصابة ليصل الإجمالي إلى 233 ألفا و142 حالة.

وبذلك تأتي البرازيل في المركز الرابع في العالم بعد كل من الولايات المتحدة روسيا والمملكة المتحدة.

وسجلت البرازيل 816 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و633 شخصا.