الخليج 365 - وكالاتالأحد 2020/5/17 11:06 م بتوقيت أبوظبي
قالت شركة ستولت للناقلات، الأحد، إن قراصنة هاجموا سفينتها ستولت أبال على بعد 75 ميلا بحريا قبالة ساحل اليمن.
وأضافت الشركة أن 6 قراصنة اقتربوا من السفينة في زورقين سريعين.
وقالت "بعد أن أطلق فريق الحراسة الأمنية على ظهر ستولت أبال عدة طلقات تحذيرية ،أطلقت الزوارق النار على السفينة، ورد فريق الحراسة الأمنية على النيران بالمثل وأعطب زورقا وأنهى المطاردة.
وأوضحت الشركة، أن "منطقة برج القيادة أصيبت بأضرار بسيطة من رصاصات ولكن لم تقع إصابات أو تلوث ولم تتأثر الحمولة على ظهر ستولت أبال واستأنفت رحلتها".
كانت هذه تفاصيل خبر قراصنة يستهدفون سفينة قبالة سواحل اليمن دون إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.