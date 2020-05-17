قراصنة يستهدفون سفينة قبالة سواحل اليمن دون إصابات

قالت شركة ستولت للناقلات، الأحد، إن قراصنة هاجموا سفينتها ستولت أبال على بعد 75 ميلا بحريا قبالة ساحل اليمن.

وأضافت الشركة أن 6 قراصنة اقتربوا من السفينة في زورقين سريعين.

وقالت "بعد أن أطلق فريق الحراسة الأمنية على ظهر ستولت أبال عدة طلقات تحذيرية ،أطلقت الزوارق النار على السفينة، ورد فريق الحراسة الأمنية على النيران بالمثل وأعطب زورقا وأنهى المطاردة.

وأوضحت الشركة، أن "منطقة برج القيادة أصيبت بأضرار بسيطة من رصاصات ولكن لم تقع إصابات أو تلوث ولم تتأثر الحمولة على ظهر ستولت أبال واستأنفت رحلتها".