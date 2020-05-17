انت الان تتابع #فرنسا: 483 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ 23 أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت السلطات الفرنسية الأحد تسجيل 483 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد منذ 23 أبريل/نيسان، وهي أكثر من خمسة أضعاف العدد المسجل السبت (96 وفاة). وسجلت معظم الوفيات في دور المسنين ومراكز الرعاية الاجتماعية. وبهذه الزيادة تجاوزت الحصيلة الإجمالية للوفيات في فرنسا بسبب الوباء 28 ألفا.
سجلت فرنسا 483 وفاة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة بسبب فيروس كورونا، لترتفع حصيلة وباء كوفيد-19 لأكثر من 28 ألف شخص منذ الأول من مارس/آذار، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة مساء الأحد.
والزيادة هي الأكبر في الأسابيع الأخيرة وناجمة خصوصا عن الوفيات في دور المسنين ومراكز الرعاية الاجتماعية (+429 مقارنة بالسبت مقابل 54 وفاة إضافية في المستشفيات)، في حين استمر تراجع عدد الحالات التي نقلت إلى المستشفيات وأقسام الإنعاش.
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