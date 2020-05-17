وزارة الصحة السعودية تنصح بتقديم أطعمة متوازنة لكبار السن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

قدمت وزراة الصحة السعودية، عددا من النصائح للصائمين خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن حملتها صم_بصحة، التى أطلقتها بالتعاون مع سابك .



ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، نصحت الوزارة عبر "إنفوجرافيك" نشرته في منصتها للتوعية"عش بصحة وحسابها في "تويتر" أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم بالحرص على تقديم أطعمة متوازنة لكبار السن تناسب قدرتهم على المضغ .

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وأكدت الحرص على زيادة عدد الوجبات وتقليل الكميات وتجنب النوم بعد الأكل مباشرة وذلك للوقاية من الارتجاع المعدى المريئي، داعية إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر إلا عند الضرورة وذلك للوقاية من الإجهاد الحراري.

وسجلت المملكة العربية السعودية رقما قياسيا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث اقتربت من تسجيل 3 آلاف حالة، وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع بذلك العدد الكلي إلى 54752.

وقال الدكتور محمد العبد العالى المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، فى مؤتمر صحفى اليوم، إنه تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 312، بينما تعافى 2056 حالة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 25.722 حالة أى 47% من المصابين بفيروس كورونا.