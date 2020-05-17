شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موريتانيا تسجل 22إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن مدير الصحة العمومية في موريتانيا الدكتور سيد ولد الزحاف مساء اليوم الأحد عن تسجيل 22 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ما يرفع عدد الاصابات الإجمالي في البلاد إلى 62.

Advertisements وقال في مؤتمر صحفي إن الخطر أصبح مضاعفا داعيا السكان إلى اليقظة والتقيد بشروط الوقاية. كان ولد الزحاف قد أعلن أمس أربع حالات وفاة بالفيروس. وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت بعثة منظمة الأمم المتحدة في موريتانيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين موظفيها.

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