الصين تستغل فيروس كورونا إقتصادياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

صدرت الصين كميات مهولة من المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد حول العالم، لتصبح واحدة من المستفيدين نتيجة الوباء بصادرات مليارية.



ورغم ظهور كورونا فيها لأول مرة، تمكنت الصين من احتواء الفيروس سريعا عبر إجراءات وقائية مشددة اضطرتها إلى شل حركة الاقتصاد قبل أن تعيد فتحه تدريجيا.

وحاليا تعمل الصين بمعظم طاقتها الصناعية وتمهد لاستعادة قوتها بالكامل قريبا.

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وذكرت بيانات رسمية نشرت اليوم الأحد، صدرت الصين 50.9 مليار قناع طبي منذ الأول من مارس الماضي، فضلا عن 72.7 ألف جهاز تنفس اصطناعي.

وحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، صدرت الصين أيضا 216 مليون بدلة واقية و 81 مليون نظارة واقية و 26 مليون جهاز لقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.

ووفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك، صدرت الصين أيضا 1.04 مليار زوج من القفازات الجراحية وأنابيب اختبار للمرض تكفي لـ162 مليون شخص.

ولفتت السلطات إلى أن الصين ستواصل تعزيز السيطرة على جودة الصادرات الخاصة بإمدادات الوقاية من المرض والسيطرة عليه وتكثيف ملاحقة السلوكيات غير القانونية لضمان تصدير منتظم لمواد مكافحة المرض.