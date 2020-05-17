تفاصيل مائدة الإفطار الجماعي لنواب البرلمان.. أقامها نائب أمام منزله بوسط القاهرة وحضرها رئيس لجنة الصحة

أقام النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، عن دائرة كومبو في محافظة أسوان، مائدة لإطعام الصائمين اليوم الأحد، وذلك بحضور العشرات من أبناء دائرته والأصدقاء والمقربين، في مخالفة لإجراءات الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف شهود العيان، أن النائب أقام سرادق حول المائدة، كما أحضر “ترابيزات”، والكثير من الكراسي التى حضر عليها الضيوف، والذين وصل عددهم لـ100 شخص، وأشرف بنفسه على المائدة في حضور أصدقائه والمقربين، وبعض أبناء دائرته.

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قال النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشاركته فى الإفطار الذى أقامه النائب محمد سليم نائب دائرة كوم إمبو بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، كانت بناء على دعوة "سليم" له وبعض النواب من قنا وأسوان الأقصر، بسبب تأخر انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مؤكدا أنهم كانوا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والتباعد، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضاف العمارى، لـ"اليوم السابع"، أن الإفطار كان أمام منزل النائب محمد سليم بوسط القاهرة، ومن شاركوا فيه لا يتجاوز عددهم 30 شخصاً، منهم نواب وبعض الموظفين لدى النائب محمد سليم.

وتابع رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "انتهينا من الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم متأخرا، فدعانا النائب محمد سليم للإفطار، وكنا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والتباعد".

ونظم النائب حفل الإفطار أمام بناية تخصه فى ممر ميامى، بشارع طلعت حرب، وسط القاهرة بالمخالفة للإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ودون اتخاذ منظمى الإفطار والمشاركين فيه أى إجراءات احترازية فى تحدى واضح للدولة وجهودها لاحتواء انتشار الفيروس، ما فسره البعض باستغلاله حصانته البرلمانية كنائب بمجلس النواب.