وفقا للإجراءات الاحترازية.. مصادر حكومية تعلن موعد عودة الصلاة بالمساجد والكنائس

كتب: ضياء السقا

قالت مصادر مطلعة داخل الحكومة، إنه سيتم إعادة النظر في فتح دور العبادة "المساجد والكنائس"، لإقامة الشعائر الدينية وفق الاشتراطات الصحية والطبية وضوابط التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، وذلك بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها في 21 يونيو المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن قرار فتح دور العبادة "الكنائس والمساجد"، يأتي في إطار العودة التدريجية لمفاصل العمل بمختلف جوانب الحياة المصرية في المصانع والامتحانات والفتح التدريجى لجميع مرافق الدولة، بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة.

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وكانت وزارة الأوقاف قد قررت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، بحضور نحو عشرين مصليا فقط من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية ، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر .

وأضافت الوزارة أنه سيتم نقل الصلاة على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزيون المصري والإذاعة المصرية ،وسيتم السماح لجميع المساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة بإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمسجد ، دون السماح بالتجمع سواء للتكبير أم للصلاة بالمساجد أو الساحات ، مع عدم ترك المسجد مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد ، و تطبيق العقوبات المقررة لمخالفة قرارات معالي السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات أو مخالفة تعليمات وزارة الأوقاف بشأن تعليق الجمع والجماعات بما في ذلك أي تجمع لصلاة العيد سواء في المساجد أم في الساحات حفاظًا على النفس البشرية من أية مخاطر تصيبها نتيجة التجمعات وأثرها في سرعة نقل العدوى بفيروس كورنا ، وذلك انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار ، على النحو الذي فصله بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .

مع تأكيدنا على بيان هيئة كبار العلماء بشأن جواز صلاة سنة عيد الفطر بالمنازل بدون خطبة، وكصلاة أي ركعتين ، مع التكبير في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بالصلاة ، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى ، وحثنا على ذلك ، فمن أدي الميسور من العبادة أكرمه الله بكامل الأجر ما دام العذر قد حبسه عن الكمال فبها .

قال الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، إنه حفاظا على حياة المواطنين، سيتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لنقل صلاة العيد من أحد المساجد، وسيسمح للمساجد بنقل وتشغيل مكبرات الصوت لنقل تكبيرات العيد.