رسمياً.. تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية إلى 21 يونيو

أعلن فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية إلى 21 يونيو بدلًا من 31 مايو، وذلك في ضوء ما صدر اليوم من قرارات عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وصرح وكيل الأزهر بأن الأزهر يجري التحضيرات اللازمة لإجراء الامتحانات مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمجابهة وباء كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.
وكان وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، تأجيل امتحانات الثانوية العامة، لتكون يوم 21 يونيو بدلًا من 7 يونيو، مؤكدا إنه إجراءات التعقيم والتطهير.
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