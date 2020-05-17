جمعية تجار محافظة النبطية: لفتح الأسواق خلال الاسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك

أعلنت جمعية تجار ​محافظة النبطية​ في بيان لها، "فتح المحال والمؤسسات التجارية في أسواق المدينة والجوار خلال اسبوع ​عيد الفطر​، بدءا من يوم الإثنين 18 أيار من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء، مع الإلتزام بتطبيق إجراءات ​الوقاية​ و​السلامة العامة​، مع مراعاة عدم الاكتظاظ والتباعد حفاظا على سلامة اهلنا".

ودعت الجمعية "جميع اصحاب المحلات والمؤسسات التجارية،الى التزام بكل معايير واجراءات الوقاية حفاظا على السلامة العامة، كما توجهت بالتحية والتقدير إلى جميع الزملاء، رؤساء جمعيات التجار في باقي المناطق، لتكاتفهم وتضامنهم لما فيه مصلحة هذا القطاع".