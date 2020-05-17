أشار الوزير السابق أشرف ريفي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "الكهرباء تقطع عن مدينة طرابلس قبل وخلال شهر رمضان"، مؤكداً أن "هذا غير مقبول بالنسبة لمدينة أهملتها الدولة وحرمتها من أبسط حقوقها".
وفي حين سأل ريفي: "ما هو التبرير من وزارة الطاقة؟"، شدد على أن الطرابلسيين فقدوا طاقتهم على التحمل"، قائلاً: "احذروا ثورة الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: الطرابلسيون فقدوا طاقتهم على التحمل فاحذروا ثورة الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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