ريفي: الطرابلسيون فقدوا طاقتهم على التحمل فاحذروا ثورة الناس

أشار الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "​الكهرباء​ تقطع عن ​مدينة طرابلس​ قبل وخلال شهر رمضان"، مؤكداً أن "هذا غير مقبول بالنسبة لمدينة أهملتها الدولة وحرمتها من أبسط حقوقها".

وفي حين سأل ريفي: "ما هو التبرير من ​وزارة الطاقة​؟"، شدد على أن الطرابلسيين فقدوا طاقتهم على التحمل"، قائلاً: "احذروا ثورة الناس".