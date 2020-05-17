الأونروا أعلنت تواريخ توزيع المساعدات المالية الإغاثية الطارئة للاجئين بدءا من الغد

أعلنت وكالة ​الأونروا​ في لبنان، أنه بعد قرار ​الحكومة اللبنانية​ برفع ​الاغلاق العام​، ستصرف مساعدات الإغاثة الطارئة بدءا من يوم غد الاثنين حسب البرنامج والترتيب الأبجدي على الشكل التالي:



- أيام 18، 19، 20 و21 أيار: كل عائلات شبكة الأمان الاجتماعي وعائلات ​اللاجئين الفلسطينيين​ من ​سوريا​. بالاضافة إليهم عائلات اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا التي يبدأ الاسم الأول بحرف "ي".

- يوم 22 أيار أحرف: ر، ج، غ.

- أيام 23، 27 و28 أيار: أ، ع.

- يوم 29 أيار: ت، ث، ط، د، ض، ز، ل، و، ذ، ظ.

- 30 أيار: س، ش، ص,

- 1 حزيران: ح، ه.

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- 2، 3 و4 حزيران: م، ن.

- 5 و6 و8 و9 حزيران: ب، ف، ك، ق، خ.

وأشارت إلى أن أيام الآحاد هي أيام عطلة ل BoB finance وكذلك عطلة ​عيد الفطر​ ويوم التحرير في 25 أيار.

وذكرت المستفيدين بمراجعة البيانات السابقة التي أصدرتها الأونروا التي توضح المعايير والترتيبات الخاصة بالخطة الاغاثية الطارئة.

كما ذكرتهم بأرقام الأونروا المخصصة حصرا للمراجعات المتعلقة بهذه المساعدات الإغاثية: من الاثنين الى الجمعة من الثامنة والنصف صباحا إلى الواحدة بعد الظهر، والتي تصبح مفعلة بدءا من اليوم الأول للتوزيع، وهي:

- بيروت: 830480-01.

- البقاع: 830484-01.

- صيدا: 830481-01.

- صور: 830482-01.

- الشمال: 830483-01.

وتوجهت إلى الجميع بـ"ضرورة الالتزام والتنبه لإرشادات السلامة و​الوقاية​ والتباعد الاجتماعي، واخذ كل الاحتياطات اللازمة. وفي حال وجدتم ازدحاما في أحد الفروع، فيرجى منكم التوجه إلى فرع آخر حفاظا على سلامتكم".

