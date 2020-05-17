أعلنت وكالة الأونروا في لبنان، أنه بعد قرار الحكومة اللبنانية برفع الاغلاق العام، ستصرف مساعدات الإغاثة الطارئة بدءا من يوم غد الاثنين حسب البرنامج والترتيب الأبجدي على الشكل التالي:
- أيام 18، 19، 20 و21 أيار: كل عائلات شبكة الأمان الاجتماعي وعائلات اللاجئين الفلسطينيين من سوريا. بالاضافة إليهم عائلات اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا التي يبدأ الاسم الأول بحرف "ي".
- يوم 22 أيار أحرف: ر، ج، غ.
- أيام 23، 27 و28 أيار: أ، ع.
- يوم 29 أيار: ت، ث، ط، د، ض، ز، ل، و، ذ، ظ.
- 30 أيار: س، ش، ص,
- 1 حزيران: ح، ه.
- 2، 3 و4 حزيران: م، ن.
- 5 و6 و8 و9 حزيران: ب، ف، ك، ق، خ.
وأشارت إلى أن أيام الآحاد هي أيام عطلة ل BoB finance وكذلك عطلة عيد الفطر ويوم التحرير في 25 أيار.
وذكرت المستفيدين بمراجعة البيانات السابقة التي أصدرتها الأونروا التي توضح المعايير والترتيبات الخاصة بالخطة الاغاثية الطارئة.
كما ذكرتهم بأرقام الأونروا المخصصة حصرا للمراجعات المتعلقة بهذه المساعدات الإغاثية: من الاثنين الى الجمعة من الثامنة والنصف صباحا إلى الواحدة بعد الظهر، والتي تصبح مفعلة بدءا من اليوم الأول للتوزيع، وهي:
- بيروت: 830480-01.
- البقاع: 830484-01.
- صيدا: 830481-01.
- صور: 830482-01.
- الشمال: 830483-01.
وتوجهت إلى الجميع بـ"ضرورة الالتزام والتنبه لإرشادات السلامة والوقاية والتباعد الاجتماعي، واخذ كل الاحتياطات اللازمة. وفي حال وجدتم ازدحاما في أحد الفروع، فيرجى منكم التوجه إلى فرع آخر حفاظا على سلامتكم".
كانت هذه تفاصيل خبر الأونروا أعلنت تواريخ توزيع المساعدات المالية الإغاثية الطارئة للاجئين بدءا من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.