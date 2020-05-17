تجمع على الرينغ احتجاجا على الوضعين المعيشي والإقتصادي

أفادت معلومات الصحافية بأن جسر الرينغ يشهد، منذ العاشرة والربع من مساء اليوم، تجمعا لعدد من المحتجين على الوضع الاقتصادي والمعيشي.
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