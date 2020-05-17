الطقس غداً صاف وحار مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة ونسبة الرطوبة منخفضة

حذرت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ من إندلاع ​الحرائق​، ناصحة بالأكثار من شرب السوائل طوال فترة موجة الحر، لافتة إلى أن معدل الحرارة لشهر أيار هو بين 18 و27 درجة على الساحل.

وأوضحت أن الطقس المتوقع في ​لبنان​ يوم الاثنين صاف وحار مع بقاء ​درجات الحرارة​ مرتفعة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح احيانا ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

أما الثلاثاء، قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما يبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، أما الأربعاء مشمس دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.