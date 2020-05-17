عبود: لن نقبل عدم حل مسألة رواتب المعلمين في المدارس الخاصة

أوضح نقيب المعلمين رودولف عبود، في تصريح تلفزيوني، أن قرار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب مجتزأ حتى الآن، موضحاً أن الوزير لا يزال يعمل على إيجاد حل، مؤكداً أن المطلوب حل يراعي كل أفرقاء العائلة التربوية، ومشدداً على أن الوزارة مطالبة برعاية التعليم الخاص أيضاً.
وأشار عبود إلى أن النقابة لن تقبل عدم حل مسألة رواتب المعلمين، لافتاً إلى أن هناك أساتذة لم يتقاضوا أي راتب منذ 5 أو 6 أشهر، متمنياً أن تأخذ الأمور المنحى الإيجابي.
وشدد عبود على أن الجميع مطالب بأن يتعامل بإيجابية، لجان الأهل والمدارس، لافتاً إلى أن هناك مدارس متعثرة وأخرى تمر بأزمة مالية، واليوم وقت التضامن الإجتماعي، مؤكداً أنه لا يمكن الطلب من الأساتذة التضحية لأن هناك أهل قرروا عدم دفع الأقساط ومدارس قررت عدم دفع رواتب الأساتذة.
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