وزير الأعمال البريطاني: 84 مليون جنيه إسترليني لتسريع أبحاث لقاح كورونا

أشار وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما، إلى أن "الحكومة ستقدم 84 مليون ​جنيه إسترليني​ إضافية لتسريع أبحاث لقاح ​فيروس كورونا​ المستجد في جامعة "​أكسفورد​" وكلية "إمبريال كوليدج" في لندن، ومن المحتمل أن تتيح 30 مليون جرعة في ​المملكة المتحدة​ في وقت مبكر من أيلول".

ولفت شارما إلى أن "التجارب السريرية للقاح "أكسفورد" تسير بشكل جيد، بينما كان فريق "إمبريال كوليدج" يهدف إلى بدء التجارب السريرية في منتصف حزيران، والاختبارات واسعة النطاق في تشرين الأول"، منوّهًا بأن "أموال ​الحكومة الجديدة​ ستسمح بالإنتاج الضخم المبكر للقاح "أكسفورد" حتى يمكن بدء التلقيح عبر المملكة المتحدة على الفور إذا نجحت التجارب".

كما حذّر من أن "اللقاح الفعال قد لا يتم العثور عليه أبدًا"، معلنًا أن "ستة عقاقير لعلاج الفيروس التاجي دخلت الآن تجارب سريرية أولية كجزء من دراسة بريطانية، وستنتقل إلى تجارب أوسع نطاقا إذا كانت النتائج إيجابية"، مؤكدًا أن "اتفاقية الترخيص العالمية المبرمة بين "أكسفورد" والعملاق الصيدلاني AstraZeneca ستسمح بتوفير 30 مليون جرعة من اللقاح للمملكة المتحدة في ايلول إذا أثبتت فعاليتها، كجزء من 100 مليون جرعة في نهاية المطاف".