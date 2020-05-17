أعلنت اللجنة التنسيقية لهيئة التبليغات الإسلامية في ايران، "إنه لن يكون هناك أي مراسم لإحياء يوم القدس الجمعة المقبلة في أي نقطة من إيران، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، وكي يستمع الحد الأقصى من المواطنين للكلمة التي سيلقيها المرشد الإيراني علي خامنئي بهذه المناسبة".
هذا ويأتي الإعلان عن إلغاء مراسم إحياء يوم القدس بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا إحياء اليوم داخل المساجد في 218 منطقة مصنفة على أنها بيضاء بالنسبة للإصابة بالفيروس، وذلك من دون الخروج إلى الشوارع.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة التنسيقية لهيئة التبليغات الإسلامية بإيران: إلغاء مراسم يوم القدس العالمي لهذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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