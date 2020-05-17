اللجنة التنسيقية لهيئة التبليغات الإسلامية بإيران: إلغاء مراسم يوم القدس العالمي لهذا العام

أعلنت اللجنة التنسيقية لهيئة التبليغات الإسلامية في ​ايران​، "إنه لن يكون هناك أي مراسم لإحياء يوم ​القدس​ الجمعة المقبلة في أي نقطة من ​إيران​، وذلك بسبب تفشي ​فيروس كورونا​، وكي يستمع الحد الأقصى من المواطنين للكلمة التي سيلقيها المرشد الإيراني ​علي خامنئي​ بهذه المناسبة".

هذا ويأتي الإعلان عن إلغاء مراسم إحياء يوم القدس بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا إحياء اليوم داخل المساجد في 218 منطقة مصنفة على أنها بيضاء بالنسبة للإصابة بالفيروس، وذلك من دون الخروج إلى الشوارع.