أفاد مصدر في الكرملين، بحسب ما ذكرت وكالة "تاتس" الروسية، أنه على الرغم من تحسن الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، إلا أن الحالة حتى الآن لا تزال تمنع تحديد موعد التصويت على التعديلات الدستورية.
وأوضح أنه "سيتم التصويت، عندما يكون من الممكن توفير الأمان وسلامة جميع المشاركين في التصويت. وسيعتمد ذلك على عاملين: الوضع الوبائي (الذي يتحسن تدريجيا، ولكنه لا يزال من السابق لأونه طرح التنبؤات)، وكذلك التدابير التي تتخذها لجنة الانتخابات المركزية لضمان سلامة العملية نفسها".
وشدد المصدر، على عدم وجود أي مواعيد محددة حتى الآن، لتنفيذ عملية التصويت.
كانت هذه تفاصيل خبر تاس عن مصدر بالكرملين: لا تاريخ محدد للتصويت على التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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