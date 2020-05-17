ساندرز: من دعمني سيفهم أن ترامب هو أخطر رئيس بالتاريخ وسيصوت لبايدن

أفاد المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة الأميركية ​بيرني ساندرز​، بأنه يعتقد أن مؤيديه سيصوتون ل​جو بايدن​ في ​الانتخابات الأميركية​ المقبلة في تشرين الثاني، على الرغم من تحذير مساعد سابق بأن بايدن لم يعزز شعبيته بين أنصار ساندرز.

وكان مستشار ساندرز السابق جيف ويفر، أشار إلى أن "مؤيدي ساندرز غير داعمين وغير متحمسين حاليًا بشأن بايدن"، لافتًا إلى أن "هناك حاجة حقيقية وعاجلة لمساعدة بايدن على الحصول على دعم أنصار ساندرز".

وأكد ساندرز أن "بايدن بدأ بتقديم عروض لمؤيديه، "وأعتقد أنهم سيصوتون في نهاية المطاف لجو بايدن". وأعرب عن اعتقاده بأنه "في نهاية المطاف، الغالبية العظمى من الناس الذين صوتوا لي والذين دعموني، سيفهمون أن ​دونالد ترامب​ هو أخطر رئيس في التاريخ الحديث لهذا البلد، إنه كاذب إنه عنصري ومتحيز جنسياً."

كما نوّه بأن "ما يجب أن يفعله بايدن، وقد بدأ بالتحرك في هذا الاتجاه، هو أن يخاطب أولئك الناس الذين ينتمون إلى الطبقة العاملة، هؤلاء الشباب، تلك الأقليات ويقول لهم أسمع أفهم وضعكم". وأوضح أن "رسالة بايدن يجب أن تركز على تخفيف ديون الطلاب وتغطية التأمين الصحي وسبل العيش وسياسة تغير المناخ والعنصرية في أنظمة العدالة الجنائية والهجرة".