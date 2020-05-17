الخارجية الإيرانية: مستعدون للمساعدة بالتسوية بأفغانستان بعد توقيع اتفاق بين غني وعبد الله

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، عن "استعداد بلاده للمساهمة في تسوية الأوضاع في ​أفغانستان​، بعد توقيع اتفاق لاقتسام ​السلطة​ بين الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​، ومنافسه السياسي عبد الله عبد الله"، مرحباً بـ"توقيع الاتفاق"، مؤكدا "استعداد إيران للمساعدة في بناء حوار سياسي أفغاني أفغاني والتقريب بين الفرقاء في أفغانستان، من بينهم ​حركة طالبان​".

هذا ووقع الرئيس الأفغاني أشرف غني، في وقت سابق، ومنافسه في ​انتخابات​ الرئاسة الماضية عبد الله عبد الله، اتفاقاً من شأنه إنهاء جمود سياسي مستمر منذ أشهر تسبب بعرقلة التقدم باتجاه ​السلام​.