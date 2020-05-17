الخارجية الإيرانية: مستعدون للمساعدة بالتسوية بأفغانستان بعد توقيع اتفاق بين غني وعبد الله

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، عن "استعداد بلاده للمساهمة في تسوية الأوضاع في أفغانستان، بعد توقيع اتفاق لاقتسام السلطة بين الرئيس الأفغاني أشرف غني، ومنافسه السياسي عبد الله عبد الله"، مرحباً بـ"توقيع الاتفاق"، مؤكدا "استعداد إيران للمساعدة في بناء حوار سياسي أفغاني أفغاني والتقريب بين الفرقاء في أفغانستان، من بينهم حركة طالبان".
هذا ووقع الرئيس الأفغاني أشرف غني، في وقت سابق، ومنافسه في انتخابات الرئاسة الماضية عبد الله عبد الله، اتفاقاً من شأنه إنهاء جمود سياسي مستمر منذ أشهر تسبب بعرقلة التقدم باتجاه السلام.
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