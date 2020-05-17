البرلمان الإيراني: حضور المستشارين الإيرانيين في سوريا جاء بدعوة رسمية من دمشق

أكد مستشار رئيس البرلمان ال​إيران​ي للشؤون السياسية ​حسين أمير عبد اللهيان​، أن علاقة بلاده مع ​سوريا​ استراتيجية وحضور المستشارين الإيرانيين في هذا البلد جاء بدعوة رسمية من دمشق، وسنبقى في سوريا ما دامت ​الحكومة السورية​ تطلب هذا الأمر".

ولفت عبد اللهيان الى ان "​أميركا​ مارست الكثير من الضغوط على إيران دون ​تحقيق​ أهدافها"، نافياً ادعاءات حول اتفاق ​طهران​ و​موسكو​ على إبعاد رأس ​النظام السوري​ ​بشار الأسد​ عن الحكم"، واصفاً الأسد بأنه "الرئيس الشرعي لسوريا، واتفاق ​روسيا​ وإيران على إبعاده كذبة كبيرة، ولعبة من ألاعيب الإعلام الصهيوني".