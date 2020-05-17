البرلمان الإيراني: حضور المستشارين الإيرانيين في سوريا جاء بدعوة رسمية من دمشق

أكد مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون السياسية حسين أمير عبد اللهيان، أن علاقة بلاده مع سوريا استراتيجية وحضور المستشارين الإيرانيين في هذا البلد جاء بدعوة رسمية من دمشق، وسنبقى في سوريا ما دامت الحكومة السورية تطلب هذا الأمر".
ولفت عبد اللهيان الى ان "أميركا مارست الكثير من الضغوط على إيران دون تحقيق أهدافها"، نافياً ادعاءات حول اتفاق طهران وموسكو على إبعاد رأس النظام السوري بشار الأسد عن الحكم"، واصفاً الأسد بأنه "الرئيس الشرعي لسوريا، واتفاق روسيا وإيران على إبعاده كذبة كبيرة، ولعبة من ألاعيب الإعلام الصهيوني".
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