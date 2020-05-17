مركز الصحة الروسي: 77 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا في موسكو

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة ​فيروس كورونا​ في ​موسكو​، تسجيل 77 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​" في العاصمة موسكو، في ارتفاع قياسي جديد لهذا المؤشر في المدينة.

وأفاد المركز بأن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا، منوّهًا بأن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 1580 شخصا، بعد أن كانت 1503 في الإحصائية السابقة.

ويمثل هذا المعدل ارتفاعا قياسيا جديدا للوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي. وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في ​روسيا​، حيث سجلت فيها 142824 إصابة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح الأحد 281752 حالة، بينها 2631 وفاة و67373 شفاء.