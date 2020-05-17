الصحة البحرينية: تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ البحرينية عن "تسجيل 183 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 6930، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 12 حالة"، موضحة ان "119 حالة من بين ​الإصابات​ ​الجديدة​ بالفيروس تعود لعمال وافدين، و64 لمخالطين لمصابين"​​​.

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