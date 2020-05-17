رئيس تنزانيا: لن نلزم السياح القادمين من الخارج بالحجر الصحي

أشار الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، إلى أنه "لن يتم مستقبلًا إجبار السياح القادمين من الخارج جوا على البقاء في حجر لعدة أيام وذلك على عكس العديد من الدول الإفريقية الأخرى"، موضحًا أن "السلطات تلقت تعليمات بالتمهيد لهذا".

وأفاد ماجافولي بأن "عدد الإصابات في بلاده بلغ حتى الآن 144 حالة، لافتا إلى أن هذا يشير إلى تحسن الوضع. وشدد على أنه "يؤمن بالله وقد سمع دعاءنا"، منوّهًا بأن "أحد أبنائه أُصِيْب بالعدوى، ولكنه تعافى الآن بعدما تناول الليمون والزنجبيل وأشياء أخرى".

كما شدد على أن "هذا المرض سينتشر لكنه سيختفي في وقت ما"، موضحًا أنه يخطط لاستئناف الدراسة والفعاليات الرياضية اعتبارا من حزيران المقبل.