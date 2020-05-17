الصحة الهندية: تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية عن "تسجيل البلاد قفزة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، حيث ارتفع عددها بـ 4,9 ألف، مقابل 3,9 ألف خلال اليوم السابق، لتبلغ بذلك الحصيلة 90927 مصاباً، وشهد معدل الوفيات ارتفاعا أيضا بعد تسجيل 103 حالات حسب الإحصائية المنشورة أمس السبت، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2872".
هذا وكانت الحكومة الهندية قد فرضت نظام العزل العام منذ 25 اذار الماضي، ومددته عبر مراحل حتى اليوم 17 ايار، ومن المتوقع تمديده لفترة إضافية، وسط تزايد عدد الإصابات، رغم شروع السلطات في تخفيف بعض إجراءات العزل، لا سيما في المناطق الأقل إصابة بالفيروس.
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