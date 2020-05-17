أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن "الولايات المتحدة لم تحقق أي تقدم في سعيها لإثبات أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر معهد الفيروسات في ووهان الصينية"، مشيراً الى ان "الحزب الشيوعي الصيني يمارس التضليل"، رافضاً "تقديم المعلومات للغرب بإصرار، وتوجهنا إليهم مرارا بمقترح إشراك فرقنا لمساعدتهم في تحديد منشأ الفيروس".
ولفت بومبيو الى ان "اميركا تعلم ان الفيروس بدأ في ووهان، لكننا لا نعرف من أي مكان وممن، وهذه الأمور مهمة"، مشدداً على أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مصمم على محاسبة الصين بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أنه لم يحدد سبل تحميلها المسؤولية".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: لم نحقق تقدما في إثبات أن فيروس كورونا ينحدر من مختبر ووهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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