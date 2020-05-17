بومبيو: لم نحقق تقدما في إثبات أن فيروس كورونا ينحدر من مختبر ووهان

أكد ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​، أن "​الولايات المتحدة​ لم تحقق أي تقدم في سعيها لإثبات أن ​فيروس كورونا​ المستجد ينحدر من مختبر معهد الفيروسات في ​ووهان​ ​الصين​ية"، مشيراً الى ان "​الحزب الشيوعي​ الصيني يمارس التضليل"، رافضاً "تقديم المعلومات للغرب بإصرار، وتوجهنا إليهم مرارا بمقترح إشراك فرقنا لمساعدتهم في تحديد منشأ الفيروس".

ولفت بومبيو الى ان "​اميركا​ تعلم ان الفيروس بدأ في ووهان، لكننا لا نعرف من أي مكان وممن، وهذه الأمور مهمة"، مشدداً على أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، مصمم على محاسبة الصين بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أنه لم يحدد سبل تحميلها المسؤولية".