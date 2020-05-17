موريتانيا تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا

أعلن مدير الصحة العمومية في موريتانيا الدكتور سيد ولد الزحاف، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 22 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ما يرفععدد الاصابات الإجمالي في البلاد إلى 62.
وقال في مؤتمر صحفي، إن الخطر أصبح مضاعفا داعيا السكان إلىاليقظة والتقيد بشروط الوقاية.
كان ولد الزحاف، أعلن أمس عن أربع حالات وفاة بالفيروس .
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت بعثة منظمة الأمم المتحدة في موريتانيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين موظفيها.
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