البحرين تقترب من 7 آلاف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 6930، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 12 حالة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأوضحت الوزارة البحرينية، أن 119 حالة من بين الإصابات الجديدة بالفيروس تعود لعمال وافدين، و64 لمخالطين لمصابين​​​.

وسجلت الوزارة 12 حالة تعافي من مرض "كوفيد-19"، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 2774.

وقد سمحت وزارة الصحة البحرينية في 6 مايو الجاري، للمتاجر والمشروعات الصناعية استئناف العمل، وأبقت الحظر مفروضا على المطاعم.

وكانت البحرين قد أغلقت المتاجر والشركات غير الضرورية في أواخر مارس ومنعت دخول الزوار الأجانب لكنها لم تفرض حظر تجوال على عكس دول خليجية أخرى.