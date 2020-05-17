ترمب: يمكننا قطع العلاقات كاملة مع الصين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأحد امتلاك الولايات المتحدة لـ"معلومات كثيرة غير جيدة عن مختبر ووهان بالصين"، وهي المدينة التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في ديسمبر الماضي.

وقال ترمب، في حديث مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إنه "كان بإمكان الصين

وقف تفشي فيروس كورونا".

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وأكد ترمب أن بإمكان الولايات المتحدة "قطع العلاقات كاملةً مع الصين"، مضيفاً: "لا أريد التحدث الآن مع الرئيس الصيني".

تدهورت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم في الأسابيع الأخيرة مع تبادلهما

انتقادات لاذعة حول منشأ الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص في العالم.

وشدد ترمب مؤخراً لهجته تجاه الصين، مهدداً بقطع العلاقات مع القوة العظمى المنافسة في حين تدهورت العلاقات بشكل مطرد.

في سياق آخر، اعتبر ترمب أن التحقيق في علاقة روسيا بالانتخابات الرئاسية التي جرت بالولايات المتحدة في 2016 "كان أكبر جريمة سياسية في بلادنا".