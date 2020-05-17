4 دول تستفيد من السلال والتمور الرمضانية في يومين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية الرمضانية، والتمور، في 4 دول، إذ جرى توزيع 900 سلة غذائية تزن 30 طنا للأسر المحتاجة والفقيرة، بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، استفاد منها 5400 فرد في منطقة لاهور بإقليم البنجاب، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول لرمضان في مختلف المناطق 21008 سلة غذائية. ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز، إلى جمهورية باكستان الشقيقة خلال رمضان المبارك.

الهيئة الخيرية

وزّع مركز الملك، خلال اليومين الماضيين، السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية المتعففة والأكثر احتياجا في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى توزيع 6383 سلة غذائية رمضانية، استفاد منها 33191 فردا، منها 1114 سلة غذائية في العاصمة عمان، و900 سلة غذائية في محافظة الزرقاء، و2707 سلال غذائية في محافظة المفرق، و900 سلة غذائية في محافظة إربد و762 سلة غذائية في محافظة الكرك.

هدية المملكة

سلّم مركز الملك سلمان هدية المملكة من التمور لجمهورية الكاميرون بحضور القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى الكاميرون محمد بن سعد بن طوالة، ووفد من الحكومة الكاميرونية برئاسة مدير إدارة الإعلام والأرشيف الدبلوماسي في وزارة الخارجية الكاميرونية اودو جاربا. ووقع الجانبان على محضر تسلم الهدية بمقر سفارة المملكة في العاصمة ياوندي.

إغاثة المستهدفين

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 250 سلة غذائية في مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت، لإغاثة المستهدفين من إجراءات الحجر المنزلي المفروض جراء انتشار فيروس كورونا، استفاد منها 1500 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

كما وزّع المركز مساعدات إيوائية للنازحين المتضررين من السيول، من محافظة الجوف إلى مناطق الروضة والوادي والحدباء ومحطة بن معيلي وصحراء الرويك التابعة لمحافظة مأرب، شملت توزيع 100 خيمة و600 بطانية، و200 بساط، استفاد منها 600 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

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سلال للأسر الأردنية والسورية والفلسطينية

6383 سلة - عمان

33191 مستفيدا

900 سلة - محافظة الزرقاء

2707 محافظة المفرق

900 محافظة إربد

762 محافظة الكرك