السودان يقترب من الاتفاق مع المسلحين

أعلنت الوساطة بجمهورية جنوب السودان، عن موعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام، بين الفرقاء السودانيين، يوم 20 يونيو المقبل. وحددت الوساطة بين الفرقاء السودانيين يوم 18 مايو، موعدا لبدء التفاوض حول القضايا القومية، ويستمر 3 أيام، على أن يتم استئناف التفاوض عقب عطلة عيد الفطر المبارك يوم 27 مايو، لحسم ملف الترتيبات الأمنية بين وفد الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح «مسار دارفور والحركة الشعبية - شمال في مدة لا تتجاوز أسبوعا.

كما حدد الجدول الزمني الذي وضعته الوساطة يومي الثالث والرابع من يونيو لحسم القضايا العالقة بمسار دارفور والمنطقتين، على أن تجتمع يوم الخامس من يونيو؛ ولأسبوع كامل؛ اللجنة الفنية المشتركة، والتي تتكون من الوساطة والحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، إلى جانب شركاء السلام، لوضع مصفوفة الاتفاق النهائي.

وأشارت الوساطة إلى أن اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة، ستكون مخصصة لمراجعة وترجمة وطباعة الاتفاقية، ستبدأ يوم 12 يونيو، وتـستمر أسبوعا كاملا.