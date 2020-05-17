السودان يقترب من الاتفاق مع المسلحين

كما حدد الجدول الزمني الذي وضعته الوساطة يومي الثالث والرابع من يونيو لحسم القضايا العالقة بمسار دارفور والمنطقتين، على أن تجتمع يوم الخامس من يونيو؛ ولأسبوع كامل؛ اللجنة الفنية المشتركة، والتي تتكون من الوساطة والحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، إلى جانب شركاء السلام، لوضع مصفوفة الاتفاق النهائي.
وأشارت الوساطة إلى أن اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة، ستكون مخصصة لمراجعة وترجمة وطباعة الاتفاقية، ستبدأ يوم 12 يونيو، وتـستمر أسبوعا كاملا.
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