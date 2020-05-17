تركيا ترسل 9 آلاف مرتزق لطرابلس ومقتل 300

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع أعداد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا إلى 9 آلاف مرتزق، بينما نفى مزاعم إرسال روسيا لمسلحين سوريين لليبيا، مؤكدا في الوقت نفسه ضلوع تركيا في ذلك. قال المرصد السوري الذى يتخذ من لندن مقرا له، أمس، في بيان: إن عدد القتلى في صفوف المرتزقة السوريين في ليبيا ارتفع إلى 298 شخصا، بينهم 17 طفلا دون سن الـ»18» عاما، وبذلك تتواصل حصيلة الخسائر البشرية في صفوف مرتزقة تركيا من المقاتلين السوريين الذين يقاتلون في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.

قتلى الفصائل

وفقاً للمرصد، فإن معظم القتلى من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه، وذلك خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوبي طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة إلى معارك جرت في مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

نفى المرصد ما يتم الترويج له حول نقل روسيا لمقاتلين من أبناء دير الزور للقتال في ليبيا، ونقل عن مصادر القول: إن إحدى الصور المنتشرة على أنها لمقاتلين من دير الزور نقلتهم روسيا إلى ليبيا، تعود لمقاتل في صفوف «قسد» كان قد قضى بمعارك ضد تنظيم داعش بمدينة الرقة السورية خلال وقت سابق.

نقل المرتزقة

غير أن المرصد أكد استمرار عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا من قبل تركيا، إذ تم توثيق وصول دفعات جديدة من المقاتلين إلى الأراضي الليبية عبر الجسر الجوي التركي بعد تلقيهم تدريبات في معسكرات بتركيا، من ضمنهم مقاتلون كانوا سابقاً في صفوف تنظيم داعش قبل أن ينتسبوا بوقت لاحق إلى فصائل ما يسمى «الجيش السوري الحر».

قصف الوفاق

قصف طيران الجيش الوطني الليبي، أمس، تمركزا للميليشيات بالقرب من قاعدة الوطية الجوية، فيما أعربت الخارجية الألمانية عن قلقها إزاء التصعيد في ليبيا، مؤكدة أن المجتمع الدولي لا يزال يحرص على تحقيق هدنة طويلة الأمد في هذا البلد وإجراء تسوية سياسية للنزاع فيه. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في أعقاب المباحثات مع نظيريه الفرنسي والإيطالي والمفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «نتابع بقلق تصعيد العمليات العسكرية في ليبيا وندين بشدة الهجمات الأخيرة على وسط طرابلس ومطارها وزيادة عدد الضحايا بين المدنيين».

جرائم المرتزقة

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هذا، وارتكب المرتزقة السوريون القادمون من تركيا جملة من الجرائم أبرزها منتصف أبريل الماضي حيث هاجموا بدعم من الطيران التركي المسير سجونا محتجزا فيها عناصر وقيادات تنظيم داعش الإرهابي في مدينتي صرمان وصبراتة، وأطلقوا سراحهم، فيما أقدمت الميليشيات على تدمير المدينة وحرق مؤسساتها وعلى رأسها مراكز الشرطة وغرفة عمليات «محاربة تنظيم داعش».

تطورات الحرب في ليبيا

ارتفاع المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 9 آلاف

عدد القتلى في صفوف المرتزقة بلغ 298 قتيلاً

مقتل 17 طفلا دون سن 18 في صفوف المرتزقة

روسيا لم ترسل مسلحين سوريين لليبيا

الخارجية الألمانية قلقة من التصعيد الليبي