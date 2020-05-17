الجيش يفشل هجمات حوثية غرب مأرب

في الوقت الذي قصفت فيه ميليشيا الحوثي مخيماً للفرق الطبية، أعلن الجيش اليمني، فجر أمس، عن تدمير دفاعات للميليشيات وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في سماء مأرب، وذلك في ظل استمرار الانقلابيين في رفض الهدنة وارتفاع الاختراقات الحوثية لوقف إطلاق النار. أفادت مصادر أن قوات الشرعية اليمنية أفشلت هجوما لميليشيا الحوثي غرب مأرب، منوهة بأن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

اختراقات للهدنة

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد أن اختراقات الميليشيا الحوثية للهدنة بلغت منذ إعلانها 3308 اختراقات، شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية. لفت التحالف إلى أن قواته تطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات، مؤكداً استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن. من جهة أخرى، قُتل وأصيب ما لا يقل عن 19 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مع وحدات من الجيش اليمني بغرب تعز، في جنوب غربي اليمن. قال مصدر عسكري: إن المواجهات نشبت في مواقع جبل الهان ومدارات ووادي حنش عقب محاولات تقدم للميليشيا نحو مواقع الجيش هناك. أضاف المصدر في تصريح صحفي، أن المواجهات التي نشبت فجراً أسفرت عن مقتل تسعة من عناصر الحوثي المهاجمة وإصابة عشرة آخرين، وإجبار المهاجمين على التراجع.

قصف مخيم

على الصعيد نفسه، قصفت ميليشيا الحوثي مخيماً للفرق الطبية المخصصة لفحص المسافرين من كورونا بمنطقة قانية محافظة البيضاء. قالت مصادر محلية، إن الميليشيات شنت قصفا عشوائيا على مخيم طبي في الطريق العام بمنطقة قانية مخصص للتأكد من عدم وجود حالات اشتباه بفيروس كورونا بين المسافرين، فيما تسبب القصف – بحسب المصادر- في احتراق خيام وبعض الأضرار المادية الأخرى.

وفاة قيادي

رغم التكتم الشديد، كشفت مصادر عن وفاة قيادي حوثي بمحافظة إب وسط اليمن، بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا. ذكرت المصادر أن القيادي الحوثي جميل الكحلاني، توفي السبت، في مستشفى جبلة بعد أيام من إدخاله للعزل الصحي والمعالجة نتيجة إصابته بوباء كورونا. والكحلاني الذي يكنى بـ»أبو خليل» يشغل رئيس لجنة الحشد ونائب المشرف العام بمديرية السياني جنوب محافظة إب. بحسب المصادر، فقد أصيب عدد من أفراد أسرته بينهم زوجته والتي تماثلت للشفاء، كما تحدثت عن إصابات أخرى بين قيادات حوثية خالطها القيادي الكحلاني وتخضع حاليا للحجر الصحي، فيما قامت الجماعة الحوثية بعملية تعقيم لمنزل القيادي الحوثي الكائن في منطقة مجرن بمديرية السياني.

وفاة قيادي حوثي

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أكدت مصادر طبية تسجيل عدد من الحالات بوباء كورونا في محافظة إب، بينها حالات وفيات جرى دفنها سرا، وسط تكتم الجماعة وإنكارها وجود الوباء في محافظة إب، رغم تأكيد مصادر طبية عدة أن عشرات الإصابات والوفيات تم تسجيلها في الأيام الماضية في عدة مستشفيات بمدينة إب.

التطورات الميدانية في اليمن

استمرار الاختراقات والحوثي يقصف مخيما طبيا

الجيش يفشل هجوما للميليشيا غرب مأرب

تكبد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد

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استهداف معسكر 26 ميكا بغارتين وتدمير أسلحة