مقتل حاكم منطقة صومالية

قُتل حاكم منطقة مدج، و3 من حراسه الشخصيين، أمس، في تفجير انتحاري بإقليم بلاد بنط الصومالي، فيما تبنّت حركة الشباب الصومالية الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.
وأفادت الشرطة الصومالية بأن سيارة ملغومة يقودها انتحاري، استهدفت سيارة الحاكم أحمد موسى نور، و3 من حراسه الشخصيين.
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