4.5 مليارات لإنشاء شبكة إنترنت إيرانية لتكميم الأصوات

حظر الملايين
وأوضح الراديو أن هناك الملايين من المواقع المحجوبة في إيران، بينها مواقع إخبارية وسياسية تعتبرها طهران مصدر تهديد حقيقي للنظام السياسي في البلاد، الذي يعتمد على السيطرة على المواد الإخبارية التي تصل إلى البلاد والمعارضين.
وتمنع شبكة الإنترنت المحلية المستخدمين من الحصول على البيانات من خارج إيران، وتزيد الرقابة على المحتوى وتوفر الوصول إلى البيانات المصرح بها فقط، كما لا يمكن لمستخدمي الإنترنت المحلي الاستعانة بشبكات «VPN» التي يستخدمها العديد من الإيرانيين للوصول إلى المواقع المحجوبة.
حجب الاحتجاجات
وخلال الاحتجاجات المتكررة المناهضة للنظام الإيراني في السنوات الأخيرة، تم منع وصول المستخدميـن إلى الإنترنت وتعطيل جميع أنظمة المراسلة من قبل أجهزة المخابرات والأمن. وضخت إدارة الرئيس الإيراني حسن روحاني ملايين الدولارات لإنشاء شبكة الإنترنت المحلية، وقدمت حوافز مالية لإغراء الإيرانيين على استخـدامها ليس داخل إيران وحسب بل في جميع أنـحاء العالم، في الوقت الذي منحت فيه الحكومة قدرات أكبر للمراقبة والسيطرة على خوادم شبكة الإنترنت.
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