نقل الروهينجا إلى المخيمات

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على ضرورة نقل مئات الروهينجا الذين أنقذتهم بنجلاديش وأرسلوا إلى جزيرة معرّضة للفيضانات بعد ما علقوا لأسابيع في البحر إلى مخيّمات اللاجئين. تأتي مناشدة جوتيريش لوزير خارجية بنجلاديش أبو الكلام عبدالمؤمن في رسالة مفتوحة في وقت يزداد القلق بشأن احتمال تفشي الفيروس في المخيّمات الضخمة والمكتظة قرب الحدود مع بورما. تم إنقاذ أفراد أقلية الروهينجا المسلمة الذين أشار إليهم جوتيريش مطلع مايو في خليج البنغال، وأفادت دكا أنهم لم يرسلوا إلى المخيّمات في جنوب شرقي البلاد إذ تخشى السلطات من احتمال أن يكونوا مصابين بكورونا المستجد.



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