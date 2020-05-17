ستولت للناقلات: الهجوم على سفينة في خليج عدن قام به "قراصنة"

وقد أعلن مركز العمليات التجارية البحرية في بريطانيا أن سفينة تعرضت، الأحد، لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني.

وقال المركز في إشعار تحذيري على موقعه الإلكتروني: "تم توجيه النصح للسفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر الشديد".

وذكر المركز أن الهجوم استهدف سفينة بخارية لم يتم تحديد هويتها في الساعة 12.30 بتوقيت جرينتش قبالة ميناء المكلا المطل على خليج عدن، مناشدا جميع السفن توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الإبحار في المنطقة.

وفي منتصف العام الماضي، نشطت الهجمات الإرهابية في خليج عدن، وتعرضت ناقلتا نفط، في يونيو الماضي، لهجوم، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.

وأكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، آنذاك أن بلاده "شبه متأكدة" من أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان، مشيرا إلى أن لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك.

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