كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تسجل 483 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 483 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات ودور الرعاية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 28 ألفا و 625 وفاة.

وسجلت وزارة الصحة الفرنسية، انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات الفرنسية بـ 71 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية لينخفض العدد من 19,432 إلى 19,361.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا إلى أكثر من 28 ألفا.

ويذكر أن أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل تراجعا جديدا للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 96 حالة مقابل 104 في إحصائية الجمعة.